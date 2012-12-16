Официальный курс валют на 17 декабря
22:00, 16 декабря 2012Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 17 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 14 декабря – 799.3000)
100 EUR – 1045.5643 (на 14 декабря – 1045.2446)
10 RUR – 2.6045 (на 14 декабря – 2.6118)
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