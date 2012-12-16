Официальный курс валют на 17 декабря

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 17 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 14 декабря – 799.3000) 100 EUR – 1045.5643 (на 14 декабря – 1045.2446) 10 RUR – 2.6045 (на 14 декабря – 2.6118) Все курсы валют на 17 декабря

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter