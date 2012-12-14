Милиция просит сообщать об украденных шубах

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, 11 декабря около двух часов ночи неизвестные, повредив двери магазина «Шуба», который находится по ул. Университетской, 74-в, проникли в торговый зал и похитили шубы. Общая сумма ущерба составила 3 млн грн.

Владельцы магазина обратились в Киевский райотдел милиции, и на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра территории, прилегающей к магазину, правоохранители обнаружили носильные вещи, документы, а также фрагменты салона и кузова автомобиля.

В этот же день в милицию обратился житель Донецка, который заявил об угоне его автомобиля «ВАЗ-2112». Машина была припаркована возле дома заявителя как раз на соседней улице с обворованным магазином.

Угнанное транспортное средство сотрудники милиции нашли быстро – авто было брошено на 71 км трассы Донецк-Ясиноватая. Рядом валялось множество пустых тремпелей, а в салоне «Жигулей» не хватало сидений. Зато вместо них там обнаружилась норковая шуба – одна из тех, которые были украдены ночью.

Транспортное средство и личные вещи были переданы владельцу.

По данному факту открыто криминальное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5. ст.185 (кража, совершенная в особо крупных размерах), а также по признакам ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск злоумышленников.

Правоохранители просят всех, у кого появится информация о продаже шуб, сообщить в милицию.