Главам столичных районов досталось на орехи от зама Попова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом он заявил во время заседания штаба по ликвидации последствий непогоды.

Больше всего нареканий было на придомовую территорию и междомовые проезды, отметил он.

«Для нас каждый день является принципиально важным. На сегодняшний день мы можем констатировать, что дворы и междомовые проезды стали непроезжими. Они покрылись слоем льда и теперь тракторы там уже неэффективны, поэтому нужно применять ломы», – сказал А.Мазурчак.

Первый заместитель председателя КГГА дал главам районов поручения за выходные исправить ситуацию, поскольку в субботу и воскресенье транспорта в городе гораздо меньше, поэтому необходимо эффективно использовать это время.

А.Мазурчак пообещал лично проверить, как районы убирают территории от снега. Те руководители, которые не справятся с задачей и покажут неэффективную работу по ликвидации последствий непогоды, в понедельник получат выговоры, подчеркнул он.

Также он обратил внимание на необходимость тщательно образом контролировать выполнение распоряжения относительно запрета на парковку на центральных улицах, а в местах, где знаки запрещения еще не установлены, поручил сделать это до понедельника.

Отметил первый заместитель председателя КГГА и положительные моменты в борьбе с последствиями непогоды, в частности, консолидацию усилий всех органов и служб, поблагодарил Министерство обороны и Министерство внутренних дел за помощь человеческими ресурсами. Кроме того, А.Мазурчак похвалил за хорошую работу в ночное время и усилия КК «Киевавтодор», которая сумела держать на контроле ситуацию на центральных автодорогах в период интенсивного снегопада.