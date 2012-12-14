Киеву возвращен участок земли на ул.Институтской

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, решением Киевсовета в 2007 году было передано в аренду и в дальнейшем продано ООО «История города» 1,2 га земли по ул. Институтской, 3 для реконструкции, строительства, эксплуатации и обслуживания Музея истории города Киева в составе административно-гостиничного комплекса (с помещениями общественного и торгового назначения, с подземным и наземным паркингами).

Поскольку земельный участок входит в архитектурную зону центрального исторического ареала столицы, где запрещено новое строительство, по искам прокуратуры Киева судами были отменены решения Киевсовета и признаны недействительными договоры аренды и купли-продажи земли.

Однако, как выяснилось, ООО «История города» земельный участок был незаконно продан и в дальнейшем перепродан. Последним ее владельцем является ООО «Конвива».

Решением Хозяйственного суда Киева признано отсутствующим право собственности ООО «Конвива» на эту землю, и истребована она в интересах Киесовета.

Как объяснили в прокуратуре, по законодательству, если имущество приобретено не непосредственно у владельца, а у лица, не имевшего право его отчуждать, оно подлежит истребованию из чужого владения.