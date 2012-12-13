Глава областной "Просвіти" пришел пешком из Запорожья в Киев

О.Ткаченко стартовал 9 ноября, в День украинской письменности и языка, из Запорожья, а завершил свой пеший поход 10 декабря в Киеве, где передал свое обращение новому составу Верховной Рады через парламентскую канцелярию.

«Я надеюсь после того, как новый состав Рады решит все технические вопросы, он обратит внимание на актуальные вопросы языка и культуры», – сказал О.Ткаченко.

По его словам, в рамках акции «Січовій шлях Просвіти» за месяц он прошел пешком и посетил более 60 населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Киевской областей, преодолев почти 600 километров.

«В дорогу с собой я взял палатку и спальный мешок, но использовал их не более двух раз. В остальных случаях ночевал у единомышленников. В каждом из населенных пунктов проводил встречи с местными жителями и собирал подписи под своим обращением к Верховной Раде, где требую отмены позорного языкового закона Кивалова-Колесниченко, а также принятия законодательных актов в защиту национальной культуры и языка» – цитирует Радио Свобода.

Справка УНИАН. 3 июля 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, не менее 10% жителей которых говорят на этом языке.

10 августа закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу.