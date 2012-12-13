Греко-католики позаботятся не только о заключенных, но и о надзирателях

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации УГКЦ, об этом сказал ответственный за тюремное капелланство в УГКЦ о. Константин Пантелей.

Он отметил, что благодаря подписанию 12 декабря Предстоятелем УГКЦ Блаженнейшим Святославом (Шевчуком) соглашения, УГКЦ и Государственная пенитенциарная служба станут «очень тесными партнерами».

Сотрудничество будет осуществляться через Отдел УГКЦ по душпастырству в пенитенциарной системе Украины департамента душпастырства в силовых структурах Украины, а ГПтС – через Отдел социально-воспитательной и психологической работы с осужденными департамента уголовно-исполнительной инспекции и социально-психологической работы с осужденными.

Одними из главных направлений сотрудничества будут обеспечение религиозных прав и свобод осужденных и лиц, взятых под стражу; пропаганда общечеловеческих ценностей и идеалов, высоконравственного, ответственного, общественно -полезного и здорового образа жизни; благотворительная помощь, информационная и духовно-просветительская деятельность, направленные на преодоление отчуждения, социальной изоляции лиц, лишенных свободы, на их духовное возрождение, а также на профилактику ВИЧ/СПИДа, алкоголизма, наркомании, зависимости от других психоактивных веществ; содействие осужденным, лицам, взятым под стражу, их семьям в восстановлении и поддержке социально-полезных связей, помощь администрациям учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов в подготовке осужденных к освобождению; подготовка методических рекомендаций для проведения духовно-морального воспитания, удовлетворения потребностей осужденных и лиц, взятых под стражу, в осуществлении Святых Таинств и других церковных обрядов.

Согласно договору, УГКЦ, в частности, будет назначать лиц, входящих в Координационный совет, и ответственных за конкретные пункты данного соглашения. Также церковь будет определять, готовить и уполномочивать призванных к тюремному служению священников и мирян, оказывать благотворительную помощь в виде одежды, медикаментов, продуктов питания, средств гигиены и т.п. Кроме того, будет оказывать помощь исправительным заведениям в наполнении библиотек литературой, периодическими изданиями, в приобретении аудио- и видеоматериалов религиозного содержания.

В УГКЦ напоминают, что данное соглашение является продолжением традиций духовно-просветительской работы, принципы которой были заложены Соглашением о сотрудничестве между Украинской Греко-католической Церковью и Государственным департаментом Украины по вопросам исполнения наказаний от 2 апреля 2007 года.