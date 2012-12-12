В Донецкой области внук убил деда электрошокером

Как сообщили УНИАН в Марьинском райотделе ГУМВД Украины в Донецкой области, в милицию поступило сообщение о том, что в пос. Александровка, во дворе собственного домовладения, был найден мертвым 77-летний пенсионер. Прибыв по указанному адресу, работники милиции обнаружили возле трупа электрошокер и следы борьбы, что указывало на насильственную смерть. В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий по « горячим следам» был задержан 23-летний внук погибшего.

В результате следственных действий выяснилось, что молодой человек вечером пришел домой к деду, с которым у него произошла ссора. Затем ссора переросла в драку, в ходе которой внук причинил три разряда электрошокером в область шеи своему пожилому родственнику. Затем молодой человек с места происшествия скрылся. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть пенсионера произошла из-за поражения электротоком.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Обвиняемый арестован.