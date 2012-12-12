НБУ намерен нарастить золотовалютные резервы до конца года

Об этом журналистам заявил глава НБУ Сергей Арбузов.

«Мы до конца года будем только наращивать резервы», - заявил глава НБУ.

По словам главного банкира страны, пополнение резервов стало возможным вследствие вступления в силу закона об обязательной продаже валюты.

Кроме того, НБУ в декабре не собирается поддерживать курс гривни за счет продажи валюты из золотовалютных резервов.

Положительным фактором С.Арбузов назвал и стабилизацию ситуации на валютном рынке, когда население и финансовые учреждения уже не пытаются заработать на колебаниях курса национальной валюты.

В дальнейшем Нацбанк рассчитывает пополнить резервы за счет кредита МВФ в случае успешных переговоров с миссией Фонда, которая собирается приехать в Украину на переговоры во второй половине января.

Как ранее сообщал УНИАН, в ноябре Верховная Рада приняла закон о обязательной продаже 50% валютной выручки, вдвое сократив срок возврата валютных средств.

Кроме того НБУ поддерживает принятие закона о 10% сборе с продажи валюты населением, хотя против этой нормы выступает МВФ.

За январь-ноябрь текущего года золотовалютные резервы снизились на 20%, или на 6,440 млрд долл. – до 25,355 млрд долл. с 31,795 млрд долл.

Эксперты Международного валютного фонда прогнозируют снижение золотовалютных резервов Национального банка Украины до 24 млрд долл. до конца текущего года и сохранение тенденции снижения в 2013-2014 годах.

По мнению экспертов Фонда, негативным тенденциям будут способствовать как внутриэкономические проблемы - снижение экспортной выручки, риски оттока капиталов - так и объективные внешние опасности. При этом дефицит платежного баланса в следующем году, согласно отчету, может составить 5,5% ВВП, преимущественно из-за большого объема импорта энергоносителей, а среднегодовой показатель инфляции - 5%. Объем внешнего и внутреннего долга составит, по расчетам МВФ, - 65 и 35% ВВП соответственно.