Госналогслужба получила 5 тыс. предложений по либерализации налоговой системы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госналогслужбы.

Как сказано в пресс-релизе, налогоплательщики ожидают от государства снижения количества налогов, уменьшения их ставок, усовершенствования механизма обслуживания налогов и упрощения системы администрирования обязательных платежей. Кроме того, представители малого бизнеса предлагают ввести годичную отчетность вместо квартальной, а плательщики единого налога предложили объединить единый налог с единым социальным взносом, который на сегодняшний день оформляется отдельным платежом в Пенсионный фонд. При этом ставку налога тоже предложено снизить, дабы стимулировать детенизацию выплаты зарплат нанятым работникам.

Весьма востребованными, согласно пресс-релизу, будут электронные консультации в режиме реального времени и введение индивидуальных аккаунтов для предпринимателей с указанием оплаченных налогов и полной истории взаимоотношений с налоговыми органами, включая электронные копии регистрационных документов, принятые отчеты, реквизиты счетов для оплаты налогов.

«Все предложения общественности уже систематизированы. Часть предложений уже находится на стадии реализации. В частности, с 2013 года будет снижена ставка налога на прибыль до 19%, а плательщики этого налога смогут подавать декларацию за квартал, полугодие и 9 месяцев и оплачивать налог на основании годовой налоговой отчетности. Кроме прочего, с нового года заработает сервис «Электронный кабинет налогоплательщика», позволяющий предпринимателям дистанционно отсылать отчеты в налоговые органы и получить необходимую информацию в режиме реального времени», - сказано в пресс-релизе ГНСУ.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета министров, к 1 января 2013 года Государственная налоговая служба Украины должна разработать и внедрить новый сервис «Электронный кабинет налогоплательщика». Предполагается, что он будет полностью внедрен в два этапа, в течение двух лет и за счет средств госбюджета, выделяемых на деятельность ГНСУ, а также других источников, не противоречащих законодательству Украины.

Отметим также, что переход на электронное декларирование используют все активнее, в том числе плательщики НДС, налога на прибыль и акцизного налога. Как отмечали руководители ГНСУ, переход от фискальной функции к сервисной является приоритетом в работе ведомства на 2013 год.