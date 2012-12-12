В Винницкой власти нечем заправить школьные автобусы - дети сидят дома

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании 11 декабря сообщил начальник управления образования Винницкой ОГА Игорь Ивасюк.

По его словам, из-за сложных погодных условий и плохого состояния дорог в учебные заведения невозможно привезти 464 ребенка. По этим причинам на вынужденных каникулах находятся школьники 7 учебных заведений Ямпольского района, 6 – Оратовского, по 5 – Гайсинского и Литинского районов.

И.Ивасюк также отметил, что 720 школьников из 14 учебных заведений не посещают учебные заведения, поскольку в Немировском районе в бюджете отсутствуют средства на горючее для школьных автобусов.

Кроме того, начальник управления образования Винницкой ОГА сообщил, что в ночь на 10 декабря под весом мокрого снега обвалилась часть кровли Гущенецкого профтехучилища (Калиновский район). Обрушение учебного корпуса произошло ночью, поэтому никто из людей не пострадал, но поврежден участок 15 на 30 метров – 450 квадратных метров кровли. В настоящее время проводятся восстановительные работы.