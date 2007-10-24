В Днепропетровске без газа до сих пор сидят жители 42 домов

Газоснабжение жилых домов в Днепропетровске будет полностью возобновлено в начале следующей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам исполнительный директор ООО «Газэкс-Украина» Виталий ДЕМЬЯНЮК.

По его словам, на сегодня без бытового газа остаются 42 жилых дома жилого массива “Победа”. Газ им был перекрыт после техногенной аварии 13 октября.

В.ДЕМЬЯНЮК уточнил, что сейчас нет технических проблем с подключением газовых сетей. Однако, по его словам, «мы работаем так тщательно, как будто запускаем газ в систему впервые».

*** ООО «Газэкс-Украина» владеет контрольным пакетом акций ОАО «Днепрогаз» и входит в состав ЗАО «Комплексные энергетические системы».