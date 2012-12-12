Умер легендарный «Король ситара»

Знаменитый индийский музыкант Рави Шанкар, которого называли Королем ситара, скончался в возрасте 92 лет в США. Об этом со ссылкой на телеканал CNN-IBN сообщает РИА Новости.

По информации СМИ, музыкант умер во вторник в больнице города Сан-Диего. Рави Шанкар сумел сделать классическую индийскую музыку известной всему миру. Благодаря Шанкару его инструмент - индийский ситар - стал популярен и среди западных музыкантов.

Шанкар был хорошо знаком с участниками легендарной группы Beatles и другими рок-звездами.

Рави Шанкар трижды получал престижную музыкальную награду "Грэмми" и в этом году также вошел в число номинантов на эту награду, отмечает индийская пресса.