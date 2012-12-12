Янукович и Азаров передали крымчанам, чтобы не волновались

Об этом сообщила пресс-служба крымского правительства со ссылкой на председателя Совета министров республики Анатолия Могилева.

«Программа развития Крыма так или иначе заложена в государственных программах и будет выполняться по всем направлениям. Это газификация, водоснабжение, ремонт дорог, объектов социальной сферы», — сообщил он.

Кроме того предполагается, что в госбюджет еще будут вноситься изменения. «Бюджет, скорее всего, будет пересмотрен. Будет выделяться ресурс для выполнения социально-экономических программ и социальных инициатив, которые сейчас реализуются. По предварительным прогнозам, Крым получит не меньше дотаций на социально-экономические программы, чем в прошлом году, а по отдельным из них — даже больше. Я разговаривал и с Президентом, и с премьер-министром об этом», — сообщил глава Совета министров Крыма.

Он заявил также, что в республиканском бюджете на 2013 год будут сохранены расходы на социально-экономическое развитие региона и реализацию всех значимых социальных инициатив.