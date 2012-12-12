Крестьяне массово объединяются в кооперативы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время областного совещания по вопросам развития сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов по государственной программе «Родное село» в Житомирской облгосадминистарции сообщил заместители главы Житомирской ОГА по аграрным вопросам Николай Дейсан.

По его словам, "в области процессы объединения крестьян в кооперативы уже стали массовыми, благодаря кооперативам аграриям удастся улучшить качество и безопасность сельскохозяйственной продукции".

Заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации также добавил, что «большое количество мелких и средних хозяйств имеют ограниченные возможности для первичной обработки и хранения собранного урожая. Кооперативы являются инструментом объединения малыми производителями сельскохозяйственной продукции собственных ресурсов и осуществление совместных стратегий на рынках продукции, услуг и средств производства.

М.Дейсан уточнил, что в Украине насчитывается 4,5 млн. личных крестьянских хозяйств населения, 197 тысяч из них функционируют в Житомирской области. При этом почти 27 тысяч таких хозяйств в следующем году уже получат государственную помощь.

Он также отметил, что развитие сельскохозяйственной кооперации нужно для роста экономики малых производителей сельскохозяйственной продукции, оптимизации их расходов на ведение хозяйственной деятельности, упрощение доступа к агропромышленных услугам и к каналам сбыта.

М.Дейсан уточнил, что в ноябре этого года уже открыто сеть заготовительно-сбытовых и перерабатывающих кооперативов в Бердичевском районе. Всего в области насчитывается 105 действенных многофункциональных кооперативов.