Противники застройки разрушили забор вокруг стройплощадки на Троещине

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве

В частности, как отмечается в сообщении, 9 декабря в Деснянское райуправление милиции столицы поступило сообщение о том, что возле строительной площадки на ул. Бальзака, 54-а, собралась толпа людей, которые разрушают забор, ограждающий строительство.

На месте происшествия выяснилось, что неустановленные лица, протестуя против строительства по указанному адресу, сломали около 30 метров заграждения.

Сообщение по данному факту внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Деснянским райуправлением ГУМВД в Киеве начато досудебное расследование.