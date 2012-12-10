Яндекс определил самые популярные в Украине запросы в 2012 году

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».

«В список попали темы, которые вызвали резкий или продолжительный рост запросов к поиску», - говорится в сообщении.

Рейтинг составлен в ряде категорий: События, Мужчины, Женщины, Фильмы, Мемы, Матчи Евро-2012, Спортсмены, Где?, Зачем?, Какой?, Сколько?, Когда?, Что?, Кто?.

Событиями года стали «Евро-2012» и Закрытие портала ex.ua, а «Выборы-2012» оказались лишь на третьей позиции.

Наиболее популярными мужчинами (чаще всего искали в Яндекс) стали Богдан Ступка, Илья Олейников и Владимир Кличко. Среди женщин лидируют Уитни Хьюстон, Марина Голуб и Оксана Макар.

Наиболее запрашиваемыми фильмами стали «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2», «Ржевский против Наполеона», «Мадагаскар-3». Среди спортсменов первые две позиции заняли Владимир и Виталий Кличко, на третьем месте Олег Блохин.

Среди наиболее популярных вопросов в системе Яндекс были: где взять денег? где родился Наполеон? зачем мне холодильник, если я не курю? зачем жить? зачем ходят на работу? какой сегодня праздник? сколько время в Украине? сколько стоит растаможить автомобиль в Украине? сколько байт в килобайте? что делать, когда скучно? когда будет конец света? что такое любовь? кто такой бро? кто такой Флобер? кто такой кэп? кто такой Ленин?

Справка УНИАН. Яндекс — российская поисковая система и интернет-портал. Яндекс имеет офисы в Украине, Казахстане, Беларуси и Турции. Доход компании в 2011 году составил более 620 млн долл.