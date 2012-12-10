НБУ отмечает, что население сдает вдвое больше валюты

Об этом он рассказал в эфире передачи «Опыт» на телеканале «Первый Национальный».

«За последние три недели объем сдачи валюты населением, которое никто не гонит, не заставляет сдавать валюту, вдвое больше, чем было до этого. Это говорит о том, что люди поняли, что не будет курса 9, 10, 12, о чем у нас перед валютными всплесками говорилось в некоторых статьях», - сказал Горшков.

В то же время, по его мнению, одной из основных причин, мотивирующих население сдавать валюту, является понимание выгодности инвестирования в гривне.

«Люди поняли, что доходность в гривне больше, чем в валюте, даже за вычетом инфляции на гривне можно больше заработать», - добавил специалист.

При этом представитель НБУ добавил, что введение сбора в Пенсионный фонд при продаже инвалюты поможет победить валютных спекулянтов, от которых, по его мнению, в первую очередь страдает население.

«Все говорят, что надо заботиться о народе. Мы это и делаем, спасая его от спекулянтов, которые берут из карманов украинцев деньги и перекладывают в свои. А если мы говорим о черном рынке, так они еще и налоги не платят», - отметил Горшков.