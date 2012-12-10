Таксист, выдавая себя за налоговика, выманивал деньги у предпринимателей

Однако женщина-предприниматель, которую пытались обмануть, оказалась сообразительной и не стала отдавать деньги ловкачу. Вместо этого позвонила в отдел внутренней безопасности при ГНС в Черниговской области, и когда псевдоналоговик приехал, чтобы получить деньги, его взяли "на горячем". В ходе дальнейшей проверки таксист рассказал историю, что якобы в тот день на его телефон поступил заказ с адреса налоговой инспекции. А впоследствии заказчик позвонил снова и, представившись официально, обратился к нему с просьбой предварительно заехать к предпринимателю и забрать пакет с документами.

Однако выяснилось, что указанный руководитель налоговой инспекции в тот день такси не заказывал и указаний на получение средств от предпринимателя не предоставлял. К тому же, номер мобильного телефона, с которого был сделан звонок, ему даже не известен. Сейчас заявление предпринимателя и материалы его рассмотрения отдел внутренней безопасности при ГНС в Черниговской области УВБ ГНС Украины направил в прокуратуру Черниговской области. В действиях таксиста усматривается состав преступления, предусмотренного ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) с учетом ст.15 УК Украины (покушение на преступление). В то же время по аналогичной схеме злоумышленник пытался завладеть деньгами крымского предпринимателя. Фигурантом тоже оказался таксист, который от имени начальника местной ГНИ требовал уже 10 тысяч гривен. Во время передачи денег злоумышленник был задержан.

Как и в предыдущем случае, злоумышленнику инкриминируется совершение аналогичных преступлений. "Сотрудники налоговой милиции не занимаются проверками малого и среднего бизнеса, - отметили в пресс-службе ведомства. - Кроме того, все сознательные граждане, в случаях, когда они стали свидетелями неправомерных действий работников налоговой в любое время имеют возможность обратиться в сервис "Пульс налоговой" (телефон (044)284-00-07)."