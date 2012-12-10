Эксперты констатируют прогресс Украины в борьбе с отмыванием средств

«Очевидно, что Украина за последние два года значительно продвинулась в этом вопросе. Принятие антикоррупционного закона, законодательство о легализации средств, борьба за чистоту деклараций чиновников лишний раз об этом говорит. И европейцы это видят», - рассказывает правозащитник, доктор философии права, основатель консалтинговой компании «Альфа-логас» Иван Боднарук.

При этом, по его словам, Украина сейчас активно продвинулась в вопросе борьбы с отмыванием средств через оффшорные зоны.

«Думаю, что следующий парламент реализует все законодательные инициативы относительно борьбы с оффшорными зонами, наработанные нардепами этой каденции. Но уже сейчас прогресс в этом вопросе очевиден. Тем более, последний визит Виктора Януковича на Кипр показал то, что наше государство будет активно бороться с отмыванием денег через оффшоры этого государства», - отмечает специалист.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, предпосылкой успехов в борьбе с отмыванием средств стали последние инициативы парламента и Национального банка Украины.

«Например, последнее постановление НБУ № 450 лишило иностранных инвесторов права зачислять ввезенную в Украину наличную валюту на инвестиционные счета исключительно во исполнение требований FATF. То есть регулятор установил контроль, чтобы непроверенные на чистоту происхождения деньги не попадали в банк, что является требованием указанной структуры. В частности, предполагается ориентация на сведение к минимуму использование наличных средств для проведения инвестиционных операций», - подчеркнул финансист.

Напомним, что 6 декабря в рамках 40-го пленарного заседания Специального Комитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (MONEYVAL) представители стран-членов отметили прогресс Украины в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.