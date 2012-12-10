Попов не уверен, что сможет удержать цену проезда в метро еще год

Председатель КГГА Александр Попов утверждает, что на сегодняшний день повышение стоимости проезда в столичном метро объективно назрело, однако власти Киева будут сдерживать подорожание максимально долго, в идеале – год.

Как сообщает «Сегодня», ранее появлялась информация, что в связи со строительством ветки на Троещину проезд в киевском метро может подорожать (сейчас жетон стоит 2 грн).

А.Попов сказал изданию: «Оплата проезда в метро и строительство вообще не связаны между собой. Строительство метро в столице ведется на 95% за средства государства. Так было всегда. Что касается стоимости проезда, то проблема эта назрела давно. Потому что когда останавливается поезд или эскалатор, это не нравится никому. Но у нас 19 эскалаторов работают с 60-го года. Их нужно менять. Но откуда взять деньги? Метрополитену нужно проводить работу с киевлянами и объяснять ситуацию».

Что касается увеличения оплаты проезда, А.Попов пообещал ответить на этот вопрос в феврале. «Будем заслушивать и утверждать финансовый план метрополитена. На сегодня повышение стоимости проезда объективно назрело. Но сможем ли мы продержаться еще год – скажу, когда увижу цифры», - отметил он.

Как сказал глава КГГА, что касается строительства линии метрополитена на Виноградарь, «это продолжение ветки метро, там нужно построить три станции. Они могут быть готовы уже в 2016 году. Проблема в том, что тут нужно построить депо, а это 1 млрд грн. Без него это было бы гораздо быстрее. Сейчас для нас приоритет – Троещина. В следующем году мы уже опустим проходческие щиты на Подоле. Сначала построим пять станций, а всего их будет 12. Благодаря частно-государственному партнерству реализуем проект за 4 года. Также к 2015 году построим станцию на Новобеличах, таким образом будем забирать большой поток въезжающих в город».

Прокомментировал А.Попов и открытие станции метро «Львовская брама». Эту станцию, по словам председателя КГГА «начнем строить в следующем году. Технологически сможем сделать ее за два года – там сложные грунты, много подземных вод, поэтому грунт придется замораживать. А с выходами на поверхность разберемся. Договоримся, а тем, кто не захочет – объясним».