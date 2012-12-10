Регионал: Денег на развитие Донбасса дали больше из-за плохой экологии

В госбюджете-2013 на развитие Донбасса предусмотрено средств больше, чем на другие регионы Украины, из-за плохой экологии в регионе.

Об этом в прямом эфире 5 канала заявил зампредседателя фракции ПР в прошлой ВР Владимир Зубанов, объясняя причины неравномерного распределения средств на развитие территорий в госбюджете на 2013 г.

«Донетчина имеет свою специфику, как и Луганщина. Ну, например, экология, что-то нужно делать. Затем вода. Воды практически тоже совсем нет, и то, что там были каналы, они пришли в упадок, и там тоже что-то нужно делать. Затем: люди там практически не живут - как только поднакопили какие-то деньжата, они переезжают или в Центральную Украину, или в Западную, или в Одессу, в Киев. Потому экологически там нельзя жить, там люди никогда не жили, только когда предприятия там стали развиваться - уголь, металл и все такое. Ибо природа там такая. Плюс население Донецкой, Луганской областей, оно больше по количеству », - отметил Зубанов.