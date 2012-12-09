По факту стрельбы в одесском ночном клубе открыто уголовное дело

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, отметив, что «расследование дела взял под личный контроль прокурор области Александр Галкин».

Как сообщал УНИАН, стали также известны некоторые подробности ночного происшествия. В частности, выяснилось, что один из двух убитых выстрелом из карабина АКСУ «Вулкан» - бывший сотрудник милиции. Один из троих раненых в ночном клубе находится в реанимации в Одесской горбольнице №1, ранения двух других пострадавших, которым оказали помощь врачи, угрозы для жизни не представляют.

Что касается задержанных, то ранее в поле зрение милиции, по словам руководителя Отдела по связям с общественностью облУВД Владимира Шаблиенко, никто из них не попадал.

Согласно источнику в правоохранительных органах, у одного из задержанных изъято удостоверение сотрудника Антикоррупционного комитета Украины, проверяется подлинность обнаруженного документа.