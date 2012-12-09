«Минера» столичного вокзала отправили в психлечебницу

15:35, 09 декабря 2012
Общество
1025 0

За «заминирование» железнодорожного вокзала Киева суд назначил жителю Ривненской области принудительное лечение в психбольнице.

фото vokzal-kiev.ucoz.de

Рокитновский районный суд Ривненской области назначил 58-летнему мужчине принудительное лечение в психиатрической больнице за ложное сообщение 1 января 2012 года о заминировании Киевского железнодорожного вокзала.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в ходе досудебного следствия мужчине была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, из заключения которой стало известно, что он страдает хроническим устойчивым психическим расстройством. Учитывая заключение врачей, суд назначил ему принудительное лечение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter