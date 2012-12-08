МЧСники спасли киевского Робинзона Крузо

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 7 декабря в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что на острове среди реки Рось неподалёку от ул. Вокзальной находится мужчина и нуждается в помощи.

На место события срочно выехал дежурный караул государственной пожарно-спасательной части №3 города Белая Церковь, которые на лодке эвакуировали 53-летнего мужчину с острова и с диагнозом «переохлаждения» передали врачам скорой помощи.

Также работники МЧС вывезли двух собак, которые вместе со своим хозяином более двух суток находились без еды и тепла.