Об этом во время аппаратного совещания в Сумском горсовете сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Александр Даниленко.

«Народ закупает свечи, пошли звонки в управление, будут ли продавать билеты в защитные сооружения», - отметил А.Даниленко.

При этом он рассказал, что так называемые бомбоубежища находятся только в некоторых старых зданиях и находятся в запущенном состоянии. Также он призвал жителей города беспокоиться не о «конце света», а о более приземленных проблемах Сум – разрушении системы экстренного оповещения, размещения строений на инженерных сетях города и тому подобное. Население в Сумах также активно скупает на рынках и в магазинах свечи, цена на которые подскочила в последние дни до 6 гривен за штуку.

Напомним, что многие люди в разных странах верят в то, что по календарю древних майя 21 декабря 2012 произойдет конец света. Время от времени в СМИ появляется информация о случаях массовой истерии, чем удачно пользуются предприниматели, предлагая различные товары для встречи предполагаемого «апокалипсиса».

Со своей стороны МЧС Украины официально заявляет, что к «концу света» не готовится и никаких специальных мер предпринимать не будет. В украинском гидрометеорологическом центре отмечают, что никаких аномальных погодных условий накануне 21 декабря не предусматривается.