Банкиры считают, что спасение от грабителей не в бронированных кассах

Как говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, соответствующее письмо по результатам обсуждения в Комитете по вопросам банковской инфраструктуры и платежных систем НАБУ было направлено в адрес регулятора.

Нацбанк своим Положением о требованиях относительно технического состояния и организации охраны помещений банков Украины обязал банки усилить средства физической защиты, в частности, создать так называемые сертифицированные кассовые кабины, то есть оборудовать броней рабочие места и другие площади в помещениях банков – в дополнение к тем зонам в банках, которые забронированы давно, например хранилища.

«Даже по предварительным подсчетам специалистов банков – членов НАБУ, из примерно 20 тысяч отделений банков, работающих сейчас в Украине, согласно новым правилам в модернизации нуждаются около 16 тысяч. Это обойдется финансовым учреждениям как минимум в 3 млрд грн. Такой суммы свободных средств в банковской системе... просто нет», - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Кроме того, банки убеждены, что оборудование сертифицированных кассовых кабин не решает проблемы защиты работников и ценностей банка.

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«Сертифицированная кассовая кабина достигает своей главной цели - защиты жизни кассира и ценности банка - только при условии, если рядом нет других работников банка или клиентов (а это только такое подразделение банка, как пункт обмена валют). Если же рядом с кассовой кабиной есть другие работники банка и/или клиенты, при нападении именно они могут стать заложниками налётчиков», - аргументируют в НАБУ.

На сегодняшний день, следуя общеевропейскому уровню обслуживания, многие банки используют схему работы, когда специалист банка выполняет операции по обслуживанию клиентов и операции с наличностью с помощью автоматизированной кассовой машины или темпокассы.

В НАБУ уверены, что использование такого современного технологического оборудования «значительно безопаснее сертифицированных кассовых кабин и практически исключает риск изъятия наличных средств». Риски ограбления уменьшаются за счет задержки доступа к выдаче наличных ценностей электронным кассиром (до 32 минут), а также путем установления банком незначительного размера лимита кассовой операции и лимитов темпокассы. Также в Ассоциации отмечают, что особое внимание необходимо уделять сигнализации и камерам наблюдения.

«Именно использование новых прогрессивных технологий, а не усиление физической защиты, является мировой тенденцией в развитии кассового обслуживания», - убеждены в НАБУ.

При этом в Ассоциации отмечают, что требования к рабочим местам, оборудованным автоматическими кассовыми машинами или темпокассами, сегодня не прописаны в циркулярах Нацбанка.

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В связи с этим была создана специальная рабочая группа под руководством директора Департамента налично-денежного обращения НБУ Романа Киселева, в состав которой вошли представители НАБУ и банковских учреждений. Участники группы достигли договоренностей, которые обеспечивают реалистичные для выполнения банками Украины требования относительно надлежащего уровня безопасности.

В НАБУ отметили, что участники рынка ожидают юридического оформления достигнутых договоренностей.

По данным МВД Украины, только с января по октябрь 2012 года в Украине было зарегистрировано 109 краж, 5 грабежей и 18 разбоев, совершенных в банках. Сумма убытков финансово-кредитных учреждений от налетов возросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла почти 140 млн грн.