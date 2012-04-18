Во Львове вооруженный мужчина пытался ограбить банк

Как сообщил УНИАН старший инспектор по вопросам связей со СМИ Управления Государственной службы охраны ГУ МВД Украины во Львовской области Денис Харчук, сегодня около 12.00 в помещение филиала одного из банков, что на проспекте Вячеслава Черновила, вошел неизвестный мужчина и, достав пневматический пистолет, начал кричать: „Это ограбление!”.

Один из работников банка нажал „тревожную кнопку”. После срабатывания сигнала тревоги к банку через несколько минут прибыл наряд Управления ГСО.

„Милиционеры задержали нападающего, которым оказался 29-летний житель города Львова. У него изъяли пневматический пистолет, который, как выяснилось, он приобрел в магазине в канун совершения нападения на банк. Задержанный доставлен в Шевченковский райотдел милиции Львова, где выясняются мотивы и обстоятельства содеянного”, - информировал Д.Харчук.

На момент совершения нападения в помещении банка находились около 8 работников учреждения и нескольких посетителей. Обошлось без паники.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.