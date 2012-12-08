Таможенники продали конфискованные смартфоны в 5 раз дешевле

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Сумской таможни Оксана Кедя, в действиях должностных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).

Как рассказала О.Кедя, в прошлом году на таможенном посту «Конотоп» при проведении таможенного оформления поезда «Киев-Москва» работники Сумской таможни изъяли у проводника 230 новых мобильных телефонов марки «Samsung galaхy S ІІGT-19100» и «HTC Sensation Z710 Е» в запакованных коробках от производителя. Согласно экспертным товароведческим исследованиям, проведенным специалистами, стоимость изъятых телефонов составила 1 млн 229,3 тыс. грн.

В апреле 2011 года решением Ковпаковского районного суда г. Сумы указанный проводник был признан виновным в совершенные правонарушения (сокрытие товаров от таможенного контроля) с наложением на него взыскания в виде конфискации контрабандных телефонов на упомянутую сумму. Принудительное исполнение решения суда осуществлялось государственными исполнителями управления ГИС ГУЮ в Сумской области.

При установлении рыночной стоимости конфискованных смартфонов служебные лица Сумской таможни оценили их таможенную стоимость в среднем в 180 грн. за один телефон. При том, что их рыночная стоимость, определенная экспертами, составляла более 5 тыс. грн. за единицу.

После согласования Сумской таможней по такой стоимости все 230 смартфонов были реализованы определенным государственной исполнительной службой предпринимателем, который получил до 15% от его стоимости.

В конечном итоге государство получило от реализации 230 телефонов всего 258,2 тыс. грн, то есть в результате противоправных действий таможенников и государственных исполнителей в бюджет не поступило около 1 млн. грн.

Досудебное расследование продолжается.