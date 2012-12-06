В Украине трое из четырех больных с почечной недостаточностью умирают

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор клинической больницы «Киевский городской центр сердца», главный внештатный специалист Главного управления здравоохранения по хирургии сердца и магистральных сосудов Борис Тодуров в ходе круглого стола «Вопросы развития и реформирования трансплантационной службы Украины».

«Умирают не старые бабушки-дедушки, молодые люди. Очень часто это дети... Гемодиализ обходится человеку в 120 тысяч гривен в год из наших с вами зарплат (после трансплантации почки больному нужно около 40-60 тысяч гривен). Диализное оборудование закупается на сотни миллионов. Это очень большие деньги, и мы платим за это», - сказал Б.Тодуров.

По его словам, пациентов, которые нуждаются в диализе, в Украине десятки тысяч. «Мы платим из своего кармана за этих людей, которые не могут стать полноценными людьми. Человек, который находится на диализе, не имеет возможности полноценно жить. Он живет в отравленном теле, с постоянно высоким уровнем креатинина и мочевины. Это пытки для человека. Организм отравляет сам себя. И когда человек не может получить своевременный диализ, это катастрофа, смерть. И не сделать такому человеку трансплантацию почки, не избавить от этого - это грех», - убежден медик.

Он отметил, что после трансплантации почки люди живут 10-15 лет. «Они возвращаются к работе, становятся налогоплательщиками. От инвалида они возвращаются к нормальным условиям жизни. Они социально и физически реабилитированы. Это касается и «печеночных» больных, и «сердечников», - отметил Б.Тодуров.

В то же время он подчеркнул, что очень негативно относится к людям, которые продают свои органы. «Это – преступление. Такие люди дискредитируют всю трансплантологию. Это противозаконно. Уголовного закона нет за то, что человек поехал в Турцию и продал свою почку. Но в действительности это преступление», - подчеркнул Б.Тодуров.

Как заявил Б.Тодуров, люди с неизлечимыми болезнями, живущие в ожидании смерти, готовы на все, чтобы спасти свою жизнь. «Если нет легальных путей спасения, если мы не дадим возможности решить это нормальным медицинским путем, люди будут искать нелегальный. Трансплантология – наука, как спасти абсолютно безнадежных. Приняв закон (речь идет о законопроекте, которым предусмотрено предоставление разрешения использовать человеческие органы после смерти человека, если он не написал отказа от этого при жизни – УНИАН), мы бы получили возможность спасать жизни людей и избавились бы от криминала», - считает Б.Тодуров.