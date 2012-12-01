Смертность от туберкулеза в Донецкой области снизилась на 42%

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие учредитель фонда Р.Ахметов, вице-премьер-министр – министр здравоохранения Раиса Богатырева, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева, портфолио-менеджер Украины Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией Николя Канто, председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий, городской голова Донецка Александр Лукьянченко.

Как заявил Р.Ахметов, чтобы победить туберкулез, который является национальной бедой Украины, «всегда должны быть вместе бизнес, власть, общество и, конечно, врачи».

«Мы прошли 5 лет сложнейшей дороги. Но сегодня мы прекрасно понимаем - самая главная борьба у нас впереди. И если вы меня спросите: «Вы верите в успех?», я с уверенностью скажу: «Да». Потому что сегодня у нас есть главное – команда профессионалов, которая чужую боль воспринимает как свою. Которая хорошо видит проблемы, понимает проблемы, а самое главное, знает, как эти проблемы решать», - отметил Р.Ахметов.

Как подчеркнул А.Шишацкий, программа по преодолению эпидемии туберкулеза, над реализацией которой работали несколько лет, дала отличные результаты.

«Донецкая область стала примером для других регионов Украины в решении такой глобальной проблемы, как борьба с этим заболеванием. На основе государственно-частного партнерства, примеры которого по праву могут войти в мировые учебники по менеджменту, нам удалось реализовать ряд конкретных мероприятий, позволивших снизить показатели заболеваемости туберкулезом. Я признателен благотворительному фонду Рината Ахметова «Развитие Украины» за системный подход к решению сложных задач программы по преодолению эпидемии туберкулеза в Донецкой области. Мне приятно отметить, что в нашем регионе есть социально ответственный бизнес, который активно работает с региональной властью в сфере здравоохранения», - сказал А.Шишацкий.

Участники мероприятия отмечали, что основным результатом программы стало снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза.

По словам Т.Бахтеевой, в Донецкой области количество больных, впервые заболевших туберкулезом, уменьшилось на 26,5% в 2011 году по сравнению с 2006 годом, а смертность от туберкулеза в 2011 году по сравнению с 2006 снизилась на 42%. «Достижение показателей стало возможным благодаря системному подходу и объединению усилий бизнеса и власти к решению этой сложной проблемы», - сказала Т.Бахтеева.

Также отмечалось, что в период реализации программы в области было открыто 4 специализированных отделения для лечения сложных лекарственно-устойчивых форм туберкулеза на базе противотуберкулезных учреждений Горловки, Донецка, Шахтерска и пгт Еленовка Волновахского района, в которых созданы комфортные условия для лечения больных и работы персонала. В области были внедрены также современные, рекомендуемые международными экспертами методы диагностики туберкулеза. В частности, закуплено современное оборудование и два флюоромобиля. Эти передвижные рентген-установки за три года работы обследовали более 60 тысяч человек в 120 населенных пунктах области и в пенитенциарном секторе.

В 2010 году фонд создал областной тренинговый центр «По преодолению эпидемии туберкулеза» на базе областной клинической туберкулезной больницы, оснастив его современным оборудованием. В центре проходят обучение не только медработники области, но и медики из других регионов Украины. На сегодняшний день в рамках сотрудничества фонда «Развитие Украины» с международными организациями, в частности ВОЗ, уже 1696 человек прошли обучение международным и национальным стандартам диагностики и лечения туберкулеза в центре.

Программа является примером государственно-частного партнерства и реализуется благотворительным фондом «Развитие Украины» совместно с местными советами.

В рамках новой программы на 2012-2016 гг., утвержденной на сессии Донецкого облсовета 7 ноября, фонд «Развитие Украины», Донецкий областной и городской советы сделают акцент на создании системы быстрой и точной диагностики туберкулеза, в том числе среди ВИЧ-инфицированных пациентов – будет построена новая лаборатория, отвечающая мировым стандартам в области диагностики и инфекционного контроля. Также продолжится работа над обучением врачей современным стандартам диагностики и лечения и над созданием комфортных условий лечения больных. Телемедицина будет внедрена в повседневную работу врача-фтизиатра для получения быстрой и качественной консультации.

Все участники торжественной церемонии были награждены почетными грамотами. Медики, представители власти и СМИ, в том числе информационное агентство УНИАН, за особый вклад в достижение результатов программы получили отдельные награды от Р.Ахметова.