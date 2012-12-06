В возрасте 105 лет умер Оскар Нимейер

Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на медиков.

Как сообщает агентство, О.Нимейер был госпитализирован 2 ноября с почечной недостаточностью, которая стала осложнением после перенесенного гриппа. Чуть более месяца он проходил лечение в больнице в Рио. По словам врачей, смерть архитектора наступила в 21:50 среды по местному времени. Он не дожил всего 10 дней до своего 105-го дня рождения.

Единственная дочь Нимейера, Анна Мария Нимейер, скончалась в июне этого года в возрасте 82 лет, отмечает агентство.

Нимейер - живой классик мировой архитектуры, добавляет РИА Новости. Он работал с Ле Корбюзье, был соавтором проекта штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. В начале 1960-х годов Нимейер вместе с урбанистом Лусиу Коста, отвечавшим за градостроительный проект, построил "город будущего" - новую столицу своей страны Бразилиа, впоследствии внесенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.