Экс-депутат извинился перед адвокатом за нападение

«В жизни бывают разные ситуации. И люди должны из них выходить достойно. Если у Ивана Гранцева есть ко мне претензии, я протягиваю ему руку и приношу свои извинения», - так Денис Комарницкий в телефонном разговоре с корреспондентом газеты «Закон и Бизнес» прокомментировал свое отношение ко всему случившемуся.

Напомним, по информации прокуратуры, бывший председатель фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете вместе с неустановленными лицами в августе 2005 года, находясь в помещении БТИ Киева, совершили разбойное нападение на адвоката с целью завладения имеющейся у него копией официального документа и $20 тыс.

Г-н Комарницкий был задержан 8 апреля 2011 года. Приговор ему должен вынести Шевченковский суд Киева 6 декабря. Об этом вчера объявила председательствующая на процессе судья Елена Мелешак.