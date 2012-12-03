Мэр Димитрова снова получил 7 лет тюрьмы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, соответствующий приговор вынес сегодня, 3 декабря, Красноармейский горрайонный суд. Бывший городской голова осужден по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжелые последствия) УК Украины к 7 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года. Подсудимый был сегодня взят под стражу в зале суда.

Как сообщал УНИАН, ДТП с участием мэра г.Димитрова Ю.Анисимова произошло в октябре 2009 года. В результате дорожно-транспортного происшествия скончалась 48-летняя женщина - работница шахты «Центральная» Ирина Тимошенко. В крови мэра было обнаружено 0,75 промилле алкоголя, что соответствует 150 грамм водки.

В марте 2010 г. Красноармейский районный суд Донецкой области уже выносил решение, которым экс-мэр был приговорен к 7 годам лишения свободы. Ю.Анисимов подал апелляцию и приговор был смягчен до 3,5 лет лишения свободы. Однако, суд при исследовании доказательств и вынесении приговора нарушил требования уголовно-процессуального законодательства и в мае 2012 г. данное уголовное дело было вновь направлено в суд первой инстанции на новое судебное рассмотрение, решение по которому было вынесено сегодня, 3 декабря 2012 г.