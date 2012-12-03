Киевских водителей просят пересесть на общественный транспорт

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ г. Киева, по прогнозу Гидрометцентра, в столице и в дальнейшем будет наблюдаться осложнение погодных условий - снижение температуры, будет идти небольшой снег. А это в значительной мере осложняет движение транспорта и пешеходов.

В связи с этим, столичная Госавтоинспекция призывает киевлян и гостей города учитывать сложные погодные условия, и не оставлять автомобили на обочине. Ведь машины, которые оставлены на столичных улицах, станут помехой для коммунальных служб, которые будут убирать снег. Также просьба к водителям - не выезжать на личном транспорте без надобности, и по возможности пользоваться общественным транспортом.

Госавтоинспекция советует в условиях снегопада двигаться с включенным ближним светом фар, а при остановке включать аварийную световую сигнализацию. Кроме того, приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.