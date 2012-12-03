Синоптики предупреждают о «большом количестве опасных явлений»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Украинского гидрометцентра МЧС Украины Николай Кульбида.

«Переместившийся на территорию Украины циклон, о котором мы предупреждали в конце прошлой недели, сегодня предопределяет погодные условия с большим количеством опасных явлений», - сказал он.

Н.Кульбида отметил, что этот циклон чрезвычайно глубокий, и атмосферное давление таких циклонов очень редко наблюдается в Украине.

По его словам, циклон вызывает сильный ветер со скоростью 15-20 м в секунду, а в центральных областях - до 24 м в секунду. В частности, на Юге Украины и в акватории Азовского и Черного морей сила ветра в ближайшие дни будет достигать 25-30 метров в секунду, а местами – до 35 метров в секунду.

Н.Кульбида подчеркнул, что в ближайшее время этот циклон выйдет за территорию Украины и переместится в Российскую Федерацию.

Новый циклон в МЧС ожидают 7 декабря, а в период до 13 декабря – еще два циклона, которые будет менее активны.

«До конца текущей недели и на будущей неделе ожидается неустойчивый характер погоды в Украине», - подчеркнул Н.Кульбида.

По его словам, температура ночью составит 10-7 градусов мороза, днем – около 0.