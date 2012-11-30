Попов божится, что не позволит строить на фундаменте Десятинной церкви

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

«Остатки фундамента Десятинной церкви – это памятник археологии национального значения и мирового масштаба, знаковое место для киевлян и привлекательный туристический объект. Учитывая это, мы просто обязаны сохранить фундамент первой каменной церкви Киевской Руси в том виде, какой имеем сегодня. Любые работы на территории Десятинной церкви могут осуществляться исключительно с целью музеефикации и консервации археологических находок», - подчеркнул он.

«Мы не согласуем ни одного документа, который бы разрешил строительство на фундаменте Десятинной церкви», – пообещал А.Попов и напомнил, что практически год назад на упомянутой территории было осуществлена временная консервация остатков фундамента церкви, чтобы уберечь их от неблагоприятных погодных условий.

При этом в КГГА также отметили, что те архитектурные решения, которые предлагаются в настоящее время, в частности, восстановление Десятинной церкви, не могут быть реализованы по объективным причинам. Более того, они совсем не учитывают результаты конкурса на определение лучшей концепции ревалоризации памятника с консервацией и современной музеефикацией остатков церкви Богородицы (Десятинной), которые был проведен в конце 2011 года Киевской городской государственной администрацией совместно с Министерством культуры Украины, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября член Градостроительного совета Киева при Главном управлении градостроительства и архитектуры, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец заявил, что проект строительства новой Десятинной церкви «уже лежит на столе у главного архитектора Киева», и таким образом «власть вплотную приблизилась к застройке Старокиевской горы».

«Несмотря на все заявления Министерства культуры и КГГА, которые якобы выступают против этого строительства, застройщик уже подготовил проект возведения новой церкви. Это не в первый раз в Киеве застройщик не реагирует на запреты и заявления властей и продолжает незаконное строительство», - заявил А.Бригинец.

Справка УНИАН. Десятинная церковь - первая каменная церковь Киевской Руси. Она была построена русскими и византийскими мастерами в 988-996 гг. в честь Рождества Богородицы во времена князя Владимира, который выделил на ее строительство и содержание десятую часть княжеских доходов - десятину (отсюда и название). В церкви был похоронен князь Владимир Святославович, его жена - византийская царевна Анна, также сюда был перенесен из Вышгорода прах княгини Ольги. В 1240 г. монголо-татары хана Батыя, захватив Киев, разрушили Десятинную церковь. В 1758 году церковь была отстроена. В начале 30-х годов XX века Десятинная церковь была уничтожена в связи с намерениями советской власти построить в этом районе правительственный квартал.