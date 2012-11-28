Центр Тернополя 2,5 часа сидел без света

В Тернополе из-за аварии в электросетях на 2,5 часа был обесточен центр города. Как сообщили корреспонденту УНИАН в информационно-справочной службе городского совета, обесточивание произошло в результате выхода из строя высоковольтного кабеля. Пока представители аварийной службы тернопольского РЭМа устраняли неполадки, в некоторых местах не работали светофоры, центральные магазины, не было электричества во многих домах. Как следствие, жильцы, которые провели индивидуальное отопление, вынуждены были обходиться без тепла.

Электричество исчезло ориентировочно в 17 часов, возобновили энергоснабжение в 19.25.

Как сообщал УНИАН, ровно месяц тому назад, 28 октября, в Тернополе из-за аварийного отключения подстанции было обесточено 2 массива. Поскольку в этот день проводились выборы в Верховную Раду, без электричества остались 10 участков и в целом 15% жителей города.

По этому поводу городским советом была создана комиссия, которая установила, что причинами аварии на подстанциях стало снижение температуры внешней среды, высокая влажность и атмосферные осадки.