Синоптики предрекают на Новый год дождь

Об этом на пресс-конференции заявила заведующая отделом климатических исследований Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

Эксперт предоставила долгосрочные прогнозы на три следующих месяца. По ее мнению, декабрь будет похожим на ноябрь. "Похолодание возможно непродолжительное. Местами до -10 градусов по Цельсию до десятого декабря. Выпадет снег и мокрый снег, но пролежит недолго, потому наступит потепление до +5 С днем."

Вторая волна похолодания придется на так называемый "конец света" - 21 декабря. Ночью будет до -15. Продлится похолодание до 25 декабря.

В основном, в декабре ожидают температуру выше нормы. Особенно на Востоке, где будет -2 С.

На Новый год гидрометеоролог прогнозирует повышение температуры в ночь с 30 на 31 декабря, возможен дождь. Днем температура достигнет +3 - +4 градусов.

На Рождество будет холоднее до -10 С, возможен снег. "Январь будет в пределах нормы - 5 С. Осадков будет мало, 10 января - похолодание до -10 С на Востоке. Затем снова от -3 до +3 днем.

Похолодает 15 января. Тогда столбик термометра достигнет -15", - отметила эксперт.

Вазира Мартазинова также прогнозирует, что февраль в целом будет мягким и не затяжным, как в прошлые годы. Возможны резкие похолодания до -20, но кратковременные. В основном температура будет держаться в пределах -4 С. Ветер, метели и похолодание возможные конце января - начале февраля, в западных областях.

Gazeta.ua