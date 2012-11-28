Луганск просит Азарова разблокировать 25 млн грн

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было принято в понедельник на заседании городского совета, за него проголосовали единогласно 62 депутата.

По словам мэра Луганска Сергея Кравченко, данная сумма предназначена для борьбы с подтоплением территории города, а также на ремонт социальных объектов, дорог и другие работы.

Как сообщал УНИАН, руководители Кировограда, Львова, Тернополя, Сум в последние месяцы перед выборами в Верховную Раду 28 октября заявляли о проблемах, которые возникли из-за задержки платежей Госказначейством. Уже после выборов акции протеста проходили в Тернополе и Сумах. В Ивано-Франковске коммунальщики пикетировали здание Государственного казначейства в Ивано-Франковской области, требуя выплаты долгов по зарплате.

26 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству социальной политики и Министерству финансов детально изучить состояние дел и предпринять все необходимые меры для недопущения задержек выплат бюджетникам.

Кроме того, Казначейству поручено предоставлять краткосрочные целевые ссуды для выплаты зарплат, если с соответствующими заявками будут обращаться руководители городов.