75% Волыньоблэнерго уйдут с молотка
18:28, 22 ноября 2012Общество
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Кабинет министров принял решение приватизировать государственный пакет акций ПАО "Волыньоблэнерго" в размере 75% уставного фонда.
Кабмин оценил пакет акций в 17 млн 897 тыс. грн
Согласно распоряжению Кабмина № 924-р от 21 ноября т.г., приватизационный конкурс должен состояться до конца этого года,
Номинальная стоимость данного пакета составляет 17 млн 897 тыс. грн.
Справка УНИАН. В данное время 75% «Волыньоблэнерго» переданы в уставный фонд Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины", 21,19% акций принадлежит кипрской Garensia Enterprises Limited, которую контролирует российский бизнесмен Константин Григоришин.
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