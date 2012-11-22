75% Волыньоблэнерго уйдут с молотка

Кабинет министров принял решение приватизировать государственный пакет акций ПАО "Волыньоблэнерго" в размере 75% уставного фонда.

Согласно распоряжению Кабмина № 924-р от 21 ноября т.г., приватизационный конкурс должен состояться до конца этого года, Номинальная стоимость данного пакета составляет 17 млн 897 тыс. грн. Справка УНИАН. В данное время 75% «Волыньоблэнерго» переданы в уставный фонд Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины", 21,19% акций принадлежит кипрской Garensia Enterprises Limited, которую контролирует российский бизнесмен Константин Григоришин.

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