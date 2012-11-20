Европейский центр по правам ромов призывает одесские власти прекратить дискриминацию

Об этом сегодня заявили на брифинге эксперты ЕРРЦ Дария Алексеева, Киран О’Рейли, одесские правозащитники Владимир Кондор, Владимир Боштан и другие.

В частности, во время исследований, проведенных представителями общественной организации «Чирикли» и ЕРРЦ в Измаильском, Комминтерновском и Беляевском районах Одесской области, выяснилось, что в Нерубайской средней школе около ста детей местных ромов получают образование в отдельном корпусе. Подобная ситуация выявлена и в одной из школ города Измаил, где обучение детей ромов организовано в специальной школе для детей с умственной отсталостью, что тоже может стать препятствием к получению этими учениками высшего образования и дальнейшего трудоустройства.

По словам экспертов ЕРРЦ, также зафиксировано довольно много фактов, когда местные органы власти не выдают свидетельств о рождении детям ромов, а в дальнейшем и паспортов младшим членам семей, что делает их уязвимыми при доступе к образованию, медицинской помощи, приобретению прав собственности на частную недвижимость и тому подобное. Причем исследование ЕРРЦ, во время которого был опрошен 191 житель Одесской области, показало, что 22% опрошенных лиц не имеют документов, удостоверяющих личность. Более 18% ромов не завершают начального образования и только 2,5% поступают в вузы

А это, в свою очередь, отметила Д.Алексеева, влечет за собой ряд проблем ромов в доступе к гражданским правам и возможностям, а также защите со стороны государственных органов. “Причем нередко молодые люди не могут получить даже профессий рабочих, в частности, токаря или сантехника, что существенно усложняет адаптацию ромов в обществе”, - сказала она.

Д.Алексеева также привела достаточно много фактов, когда членов ромской общины Украины, которая достигает более 47 тысяч жителей, подвергали дискриминации в текущем году в Ужгороде, Киеве, Львове, однако органами власти и правосудия не дано надлежащей правовой оценки фактам уголовных нападений или даже уничтожения их жилья.

По ее словам, некоторые жестокие случаи насилия по отношению к ромам в Украине остаются нерасследованными и фактически безнаказанными.

«Лишь благодаря обращению в Европейский суд по правам человека восстановлена справедливость, в частности, в отношении семьи Зои Лозенко, жилье которой было сожжено, а пятеро членов ее семьи погибли от рук преступников. Недавно ЕСПЧ принял решение о компенсации ей причиненного морального ущерба со стороны Украинского государства в объеме 20 тыс. евро», - сказала Д.Алексеева.

Представители Европейского Центра по правам ромов провели 17-19 ноября ряд встреч и правовых семинаров с членами местных общин в Измаиле, Нерубайском, других населенных пунктах Одесской области, во время которых знакомили их с неотъемлемыми правами человека, а также призывали шире взаимодействовать с органами государственной власти для разрешения назревших проблем ромских общин.