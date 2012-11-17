На месте разрушенного храма в Киеве неизвестные начали строительство

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра Бригинца, к которому обратилась религиозная община с просьбой вмешаться в ситуацию и прекратить строительство на земельном участке, где должен был быть построен Свято-Никольский собор.

«Община больше года пытается получить этот земельный участок для строительства часовни, а в дальнейшем и храма, ведь именно на этом месте когда-то был собор. Только на днях комиссия Киевсовета по вопросам земельных отношений согласовала этот вопрос и отправила его в «Киевзем». Сегодня же неизвестные начали на этом месте строительные работы», - сообщил А.Бригинец.

По его словам, начало строительных работ на месте, где должен был быть построен храм, застройщик объяснил тем, что он выполняет распоряжение КГГА № 584 от 10.04.2012 г. о проектировании, перенесении, реставрации и установлении скульптурной композиции «Путь в будущее» («Материнство» и «Взлетающие птицы»).

Депутат обратился к председателю КГГА Александру Попову с просьбой выяснить, почему произошло так, что земельный участок, на который претендует Свято-Никольская религиозная община, передали для строительства скульптуры без соответствующего решения Киевсовета.

По теме: В Киеве восстановят Свято-Николаевский военный собор (фото)

«Я требую отменить упомянутое распоряжение КГГА и поддержать религиозную общину в их стремлении восстановить за собственные средства когда-то разрушенный храм. Тем более, что это вопросы несколько лет назад уже пытались решить за средства городского бюджета», - заявил А.Бригинец.

*** Свято-Никольский собор был построен в 1690–94 гг. на средства гетмана Ивана Мазепы (архитектор Осип Старцев) в стиле украинского (мазепинского) барокко. Храм был разрушен в середине 1930-х годов.