ООН готовит отчет о коррупции в Украине

Об этом шла речь во время встречи делегации Министерства юстиции Украины во главе с заместителем министра юстиции Дмитрием Вороной с руководителем Отделения по вопросам коррупции и экономической преступности Управления по наркотикам и преступности ООН Димитриосом Власисом и экспертом указанного Отделения Демостенисом Крисикосом в Вене, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Как отмечалось во время встречи, процесс наблюдения в отношении Украины продолжался три года и был завершен в конце октября 2012 года. Отчет будет включать наиболее полную и объективную информацию по состоянию дел в этой сфере.

В ходе встречи было достигнуто принципиальное согласие на проведение в начале следующего года совместной презентации в Украине упомянутого Отчета с участием руководства Секретариата конференции государств-участниц Конвенции ООН против коррупции.

Как сообщалось, Украина подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC) 9 декабря 2003 года в г. Мерида (Мексика). В этот день Конвенция была открыта к подписанию международным сообществом.

Конвенция является наиболее содержательным международным актом, направленным на предупреждение и борьбу с коррупцией как в мировом, так и в национальных масштабах. На сегодняшний день этот документ представляет собой базис для приведения национального законодательства каждого государства-участника в соответствие с общепризнанными методами и мерами по предупреждению и противодействию коррупции.