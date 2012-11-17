Отец с дочерью продали липовых турпутевок на 200 тысяч

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Львовской области, 51-летний житель Львовщины вместе со своей 21-летней дочерью создали туристическое агентство, через которое продавали туристические путевки, услуги по которым потом не предоставлялись.

„Продавая путевки, мошенники брали деньги, но ничего не бронировали, и когда туристы приезжали по путевке отдыхать, их никто не ждал. Лишь тогда они понимали, что их обманули. В милицию обманутые львовяне начали обращаться в середине августа. Тогда в Галицкий РО с заявлениями обратились сразу несколько обманутых горожан. Все жаловались на одно и то же туристическое агентство”, - отмечается в сообщении.

Как рассказал УНИАН следователь Галицкого райотдела милиции Львова Борис Лисовский, правоохранители проверили агентство и выяснили, "что владельцами фирмы являются отец и его дочь. Правда, название агентства фигурирует лишь на вывеске, а документация вся на совсем другую фирму. У них раньше действительно была лицензия на предоставление туристических услуг, она закончилась, но они продолжали предоставлять туристические услуги. Да, мошенники «заработали» около 200 тысяч гривень”, - отметил Б.Лисовский.

Галицким райотделом милиции против владельцев туристического агентства возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).