Бойко не исключает судебных споров с "Газпромом"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".

"Да, у нас будут споры, возможно, даже судебные, с нашими российскими коллегами", - сказал министр.

"Мы абсолютно правы, мы будем действовать в соответствии с национальными интересами нашей страны, и будем их отстаивать в Стокгольме, или Лондоне, или в Париже. У нас другого выхода нет", - подчеркнул Ю.Бойко.

По теме: Польша добилась от Газпрома скидки на газ

Как ранее сообщал УНИАН, в начале ноябре т.г. польской государственной нефтегазовой компании PGNiG удалось добиться более 15% скидки на поставляемый в Польшу российский газ, что позволит стране со следующего года ежегодно экономить до одного миллиарда долларов.

По теме: Газпром проиграл спор с чешской RWE Transgas о штрафе за невыбранный газ

В конце октября т.г. "Газпром" проиграл спор в арбитражном суде в Вене с чешским подразделением немецкого концерна RWE, от которого российская компания требовала оплаты 0,5 млрд. долларов штрафа за законтрактованный, но не отобранный газ.