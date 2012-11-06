За рассылку спама украинцев хотят сажать на 3 года

«Почему по спаму практически нет опыта привлечения к уголовной ответственности, - потому что статья Уголовного кодекса предусматривает нанесение ущерба компьютерному оборудованию. Но в данном случае вред причиняется человеку, который вынужден читать и избавляться от спама. В этой связи необходимо вносить поправки в Уголовный кодекс. Тогда может сдвинуться с мертвой точки вопрос спамеров. Это уже давно планируется сделать. Есть соответствующий законопроект № 9575, который мы поддерживали. Он сейчас находится на стадии доработки. И, видимо, в новом парламенте он получит развитие», - заявил начальник управления по борьбе с киберпреступностью Максим Литвинов, сообщает «proIT».

Отметим, что упомянутый документ, разработанный регионалом Владимиром Олейником, предусматривает введение административных тарифов в размере 17- 34тыс грн. или лишение свободы на срок до 3-х лет. Если спамерские действия причинили тяжелые последствия, то нарушителям уже грозит 5-8 лет тюрьмы или более существенные штрафы - от 34 до 85 тыс грн.

Научно-экспертное управление Верховной Рады пока не поддерживает позицию правоохранителей. По мнению его аналитиков, такое действие, как рассылка спама, еще не достигло того уровня общественной опасности, который дал бы основания признавать его преступлением.

«Ведь на практике довольно тяжело себе представить, чтобы регулярные массовые рассылки сами по себе причиняли "намеренное существенное нарушение реализации прав, свобод или законных интересов отдельных физлиц, государственных или общественных интересов или деятельности юридических лиц» (как это преподносит Олейник)», - отмечают они.