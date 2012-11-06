Прокуратура передала в суд «педофильное» дело Завадского

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

«Досудебным следствием установлено, что И.Завадский и его знакомые на протяжении длительного времени совершали распутные действия в отношении детей, а также другие преступления против их половой свободы и неприкосновенности», - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что Апелляционный суд города Киева 20 сентября продлил срок содержания под стражей И.Завадскому до 23 ноября.

Уголовное дело расследовалось СУ ГУ МВД Украины в г. Киеве. За совершение инкриминируемых преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание до 12 лет лишения свободы, добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, заслуженного артиста Украины И.Завадского задержали 23 марта. Ему инкриминируют 11 эпизодов растления несовершеннолетних и один эпизод изнасилования.