Педофильный скандал: кто он, господин Завадский?

Именно в этот день у музыканта планировался концерт в столичном Доме актера. Мероприятие отменили. Музыканта арестовали. Возбудили уголовное дело. Вместе с аккордеонистом был задержан его директор, который помогал в организации концертов. СМИ писали, что мужчин объединяет нечто большее, чем просто рабочие отношения.





Родители учеников Завадского: это клевета



Воспитанники аккордеониста и их родители не верят, что Завадский - педофил.



- Мы с Игорем знакомы практически пять лет - с тех пор, как он дал концерт в Луганске, - рассказывает мать ученика Завадского Марианна Зубко. - Он познакомился с нашими детьми. Пригласил их к себе. Мы с мужем сначала с ним пообщались, и муж дал добро, чтобы наши дети к нему поехали. Они с ним прекрасно провели день. На следующий день пошли на концерт. Мои дети ездили к Игорю в гости. Это замечательный человек, таких людей в нашей стране еще нужно поискать: положительный, добрый, умный.

Мне как-то говорили: куда ты отпускаешь детей? Да он не той ориентации, проверь. Я сразу у детей спрашиваю: вы были у Игоря, общались с ним, что-то было? Они говорят: да ты что, такого близко не было!

Он нормальный, адекватный человек. Это все клевета. Никто к моим детям не приставал. Ничего не предлагал. - Меня шокировала новость, что Игоря арестовали. Я сначала не поверил, - говорит сам Даниил Зубко. - Я очень много снимал его концерты. Я брал у него уроки, ноты. Никакого намека на то не было. Я не знаю, как это комментировать, но суд разберется.

На фото: матьмузыкантаДенисаСнигиреваНаталья (слева),аккордеонистДаниилЗубкои его матьМарианна(справа) вовремя пресс-конференции в Киеве.



Были у Завадского ученики и из Запорожской области.



- Мой ребенок на протяжении почти двух лет общается с Игорем, - говорит Наталья Снегирева из Мелитополя. - Мы доверяли ему своего ребенка, доверяем сейчас и больше, чем уверена, что наша семья независимо от того, какое решение примет суд, будет доверять ему и в будущем.



Денис Снегирев познакомился с Игорем Завадским в октябре 2010 года. По словам мамы мальчика, это произошло на юбилее школы. Завадский в то время гостил у своей мамы в Запорожье, и по просьбе своего одноклассника Олега Бондаренко заехал в Мелитополь и дал концерт. Денис, которому тогда исполнилось 10 лет, пришел туда с папой. После концерта аккордеонист согласился прослушать мальчика. Взял номера телефонов родителей, обещал позвонить и пригласить Дениса на свой концерт. Но на полтора месяца исчез. Впрочем, впоследствии отозвался. Поинтересовался программой, которую играет Денис, и в итоге пригласил его в Киев принять участие в своем концерте.



С тех пор Денис время от времени ездил к Завадскому. Сначала приезжал с папой, бывало - с учительницей, а иногда сам. В течение недели мальчик жил в однокомнатной квартире Завадского. Родители говорят, что это было их личной просьбе, поскольку у них не было возможности оплачивать гостиницу.



- Я, если честно, не поклонница Завадского, - говорит Наталья. - Я ни разу не была на его концерте. Я не слушаю такую ​​музыку, которую играет Завадский. Но ему нравится (кивает в сторону сына) - пусть делает. Закончит школу - там уже будем решать вместе... Денис ездил на концерты, выступал. Он не ездил гулять к Завадскому.



- Как проходили дни вместе с Завадским? - спрашивают журналисты у детей.



- Мы играли в компьютер. Затем очень много занимались. Поздно ложились спать, поздно вставали, почти перед концертом, поэтому быстро проводили репетиции и ехали на концерт, - рассказывает Денис. - Я общался со многими детьми, которые знают Игоря. Знаю одного мальчика, которого мама всегда отправляла заниматься к Игорю, но он пытался откупиться.



- Что значит, откупиться?



- Он приносил любимые блюда Игоря, чтобы не заниматься, и играл на компьютере.



- Во что еще вы играли?



- Есть у него настольный хоккей. Если много детей собиралось, он устраивал хоккейные турниры. Мы все играли, хотя не все на аккордеоне занимались. Были просто дети, которые ни на чем не играли. Они просто ходили. Им нравится Игорь. Он очень интересный, хороший.



- А с кем жил Игорь, сам?



- Нет, у него был помощник, но он там очень редко появлялся. Он часто ходил по своим делам.



- Как его зовут?



- Андрей.



Денис рассказывает, что на концертах Завадского выступало много детей, и не только из Украины.



- И все жили у него в квартире?



- Нет, - смеется мальчик. - Все бы не поместились.



- А девочки принимали участие в концерте?



- Девочки тоже. Например, в прошлом году в концерте на его День рождения 20 январе принимали участие две девочки.



В целом уроков как таковых у Завадского не было. За репетиции накануне концертов, проживание и другие расходы родители юных музыкантов не платили. Впрочем, гонорары за концерты дети тоже не получали. Эдакий бартер.



Наталья Снегирева рассказывает еще одну историю - как в течение двух недель ей и ее мужу звонили неизвестные люди и предлагали написать заявление на Игоря Завадского.



- То есть они были уверены, что он развращал нашего ребенка. Вместе с тем, они не предлагали нам больше не пускать его туда (к Игорю), - говорит женщина. - Конечно, мы дома устроили панику, общались и с Денисом и с его окружением, и у психолога были.



Отдельно звонили и Денису. Парень, как все дети, искренне рассказывал о своих интересах и мечтах. Говорил, что одного компьютера в семье мало, что ему бы хотелось иметь собственный ноутбук.



- В тот же день вечером позвонили мужу на телефон и предложили, что с ноутбуком помогут, если мы напишем это заявление, - говорит Наталья. - Когда я узнала, что Игоря задержали и по какой причине, я пожалела о том, что не вела хронологию всех этих вызовов. Я бы неуверенно вела аудиозапись ...



Впрочем, эти звонки неизвестных не особо повлияли на Наталью. И 23 марта родители, не задумываясь ни на минуту, снова отпустили парня в Киев. Он должен был участвовать в очередном концерте Завадского. Но вышло иначе...



О творческих достижениях и угрозах



На официальном сайте Игоря Завадского традиционно перечислены все достижения артиста на музыкальном поприще: "заслуженный артист Украины; победитель международных конкурсов во Франции, Италии, Ирландии, Испании; обладатель «Золотой медали» (Франция), единственный в мире обладатель трех высших призов международных конкурсов аккордеонистов «Золотая лира» (одна - Италия и две - Ирландия) первый украинский музыкант, попавший в Книгу рекордов Гиннесса (Канада), первый украинский аккордеонист в Книге рекордов Украины как единственный обладатель трех "Золотых лир" - главных призов международных конкурсов аккордеонистов".



За свою сольную карьеру Завадский дал более 1300 концертов в Украине и за рубежом: во Франции, Италии, Испании, Португалии, Дании, Германии, Австрии, Польши, Исландии, ОАЭ, Швейцарии, США, Канаде, Ирландии и многих других странах мира.



"Я действительно равнодушен к власти, славе, богатству, деньгам. Живу в однокомнатной квартире на Подоле. Воры уже успели убедиться, что у меня ничего, кроме двух аккордеонов - «Юпитера» и «Скандалли». У меня нет автомобиля - езжу в метро, ​​в маршрутках и... на велосипеде. С удовольствием играю в футбол. Мне очень повезло, что нет этих амбиций. Но другие есть. Например, покорить сцены всего мира, чтобы мне везде были рады. Без творческих амбиций артист - не артист. Все, что зарабатываю на своих концертах, сразу вкладываю в альбомы, диски, аренду залов и другие расходы по организации будущих концертов ", - рассказывал аккордеонист в одном из интервью.



Были у талантливого музыканта враги или недоброжелатели? По рассказам детей выходит, что были.

- Когда я приезжал к нему в октябре (2011 года. - Авт.), то лично слышал угрозы, - говорит Денис. - К нему пришли домой и сказали: если еще раз услышат о нем по телевизору, радио или в газете, они помогут ему сделать так, что о нем нигде не слышали.



- Кто приходил? - уточняем у парня.



- Я не знаю, потому что я не видел, только слышал.



Мама Дениса говорит, что ее муж, который много общался с Завадским, мог бы подтвердить, что музыканту очень много раз угрожали.



- Больше всего ему угрожали в прошлом году перед конкурсом в Ирландии, - добавляет женщина.



Вместе с тем, Завадский никогда не рассказывал, кто ему угрожает.



- Он сказал, что это очень плохие люди и лучшие мне не знать, кто это, - говорит Денис.



Ответ другом ученику не намного отличалась.



- Это мои проблемы. Тебе лучше в это не вмешиваться, - сказал музыкант Даниилу.



Милиция: пострадавшие дети никакого отношения к музыке не имеют



31 марта адвокат Завадского Евгения Закревская, ссылаясь на его слова, рассказала, что музыканта и его администратора в течение семи часов избивали в Шевченковском райуправлении киевской милиции, чтобы он написал явку с повинной. Якобы артиста даже пришлось везти в больницу, а сейчас у него все симптомы сотрясения мозга. Но признание он так и не написал. По словам Завадского, сильно избили и его администратора Андрея, которому сломали три ребра.



Защита Завадского подала заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела против милиционеров, которые, по словам музыканта, пытали его вместе с коллегой в отделе.



Однако в столичном главке божатся, что никаких противоправных методов воздействия - психологических или физических - милиция к музыканту не применяла.



- Я вчера лично звонил начальнику Киевской милиции Алексею Крикуну, и он сказал, что эти сообщения не соответствуют действительности... Адвокаты выбирают себе такую ​​линию защиты - обвинять милицию в противоправных действиях, - уверяет руководитель Управления по связям с общественностью МВД Украины Владимир Полищук. - Уголовное дело по статье 156 (развращение) было возбуждено в отношении Игоря Завадского, его пиар-менеджера или директора и его водителя. Сейчас Завадский и его директор в следственном изоляторе. А водитель находится на подписке о невыезде. Начальник Киевской милиции сказал, что есть вся необходимая доказательная база, чтобы задокументировать это преступление...



Если участники этой конференции твердо говорят, что к их детям не было применено насилие, мы очень рады этому. Однако следователи, которые проводят расследование этого дела, говорят, что среди детей, с которыми эта троица знакомилась на улицах, в Макдональдсе, - вообще не было тех, кто учился у него, брал консультации по игре на аккордеоне. Был один ребенок, который приходил под предлогом игры на аккордеоне. Остальные пострадавшие дети, а это 11 эпизодов, никакого отношения к музыкальному искусству не имеют. И это естественно. Зачем связываться с теми детьми, родители которых вы хорошо знаете, общаетесь, лично привозят вам домой своих детей?



По словам Полищука, развращение происходило следующим образом: сначала показ картинок порнографического содержания, потом половая связь. Видеодоказательства в милиции есть, ведь в рамках возбужденного оперативно-розыскного дела в квартире Завадского была установлена ​​камера.



По словам представителя МВД, если следствие, прокуратура и защита согласятся на демонстрацию видео, то, учитывая резонанс дела, ограниченному кругу могли бы показать эти кадры, в том числе и журналистам. Впрочем, это довольно сложный процедурный вопрос.



Обвинение Завадскому уже предъявлено.



- Сколько ему грозит? - поинтересовались мы у господина Полищука.



- Может быть 5 лет лишения свободы. Хотя, кажется, планируются изменения, и там предусматривается до 12 лет. Есть информация, что в отношении ребенка были совершены насильственные действия. Тогда может идти речь и об изнасиловании.



Ольга Ярмолюк