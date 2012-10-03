Аккордеонисту Завадскому «шьют» еще одну статью

Об этом в интервью газете "Комсомольская правда в Украине" заявил начальник Главного следственного управления МВС Украины Василий Фаринник.

"Во время следствия установлена его причастность еще и к изготовлению и распространению порнографической продукции, а также созданию и содержанию мест разврата", - сказал он.

По словам В.Фаринника, И.Завадский уже изучает материалы своего уголовного дела.

"Потерпевшими признаны шесть несовершеннолетних, но на самом деле их несколько десятков. Родители не хотят предавать огласке то, что случилось с их детьми, предпочитая поскорее забыть кошмар", - отметил начальник ГСУ МВС.

Как сообщал УНИАН, заслуженного артиста Украины И.Завадского задержали 23 марта. Ему инкриминируют 11 эпизодов развращения несовершеннолетних и один эпизод изнасилования.

21 мая Шевченковский райсуд продлил И.Завадскому арест на четыре месяца.