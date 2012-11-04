В Киеве на Лесном массиве выключили отопление

В Киеве в Деснянском районе на Лесном массиве в ряде жилых домов выключено отопление из-за прорыва теплосети.

Как сообщили УНИАН в диспетчерской службе Коммунального хозяйства Деснянского района, «в данный момент на месте аварии работают службы «Киевэнерго». В диспетчерской службе пообещали ликвидировать последствия прорыва теплотрассы и включить отопление в жилых домах до 24:00 5 ноября.

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